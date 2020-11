Soffriva di fortissimi dolori ma per i dottori non aveva niente | scopre la verità grazie al dentista

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 23 novembre 2020) Un'adolescente è stata avvertita che "avrebbe avuto bisogno di una sacca per stomia o sarebbe morta" dopo che un controllo di routine dalle ha fatto diagnosticare la sua terribile malattia. Oggi Rosie Campbell ha 28 anni, è un'assistente personale dell'Essex.solo 13 anni quando ha iniziato a soffrire dimolto forti alle labbra e alla bocca, e alla pancia quando andava in bagno. Era così brutto che passava quasi tutte le notti a piangere. Nonostante i suoi sintomi, i medici l'hanno mandata via con trattamenti per l'herpes labiale e le emorroidi. (Continua..) Fu solo ad un normale appuntamento dalche Rosie scoprì che era qualcosa di più serio. Dopo che un ciclo di antibiotici non ha funzionato, è stata indirizzata ad uno specialista orale che le ha diagnosticato la malattia ...