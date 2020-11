Salsa di cioccolato (Di lunedì 23 novembre 2020) Come preparare la : Prendere il cacao con poco latte e mantecare in una ciotola. Stemperare la farina di riso con un pizzico di sale e pochissima acqua. Unire lo zucchero, il latte rimasto e la farina di riso. Trasferire il composto ottenuto in un tegamino. Metterlo sul fuoco e cuocere a fiamma bassa. Togliere dal fuoco, appena raggiungerà l’ebollizione, e versare il tutto in una ciotola. Servire ben calda. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 23 novembre 2020) Come preparare la : Prendere il cacao con poco latte e mantecare in una ciotola. Stemperare la farina di riso con un pizzico di sale e pochissima acqua. Unire lo zucchero, il latte rimasto e la farina di riso. Trasferire il composto ottenuto in un tegamino. Metterlo sul fuoco e cuocere a fiamma bassa. Togliere dal fuoco, appena raggiungerà l’ebollizione, e versare il tutto in una ciotola. Servire ben calda. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Salsa di cioccolato adatta ad accompagnare il gelato alla vaniglia, le mandorle, il sufflé e torte di frutta secca. Buonissima anche se gustata da sola.

Cubotti di maiale glassato e salsa al cioccolato

È stata la prima merenda del secondo lockdown - o di clausura forzata come preferisco chiamarla - a farmi tornare la voglia di preparare e gustare questa mia ricetta di alcuni anni fa, pubblicata nel ...

