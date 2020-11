Rebrov | “Bisogna evitare di fare gli errori dell’andata”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il tecnico del Ferencvaros,, in conferenza stampa, ha parlato in vista della sfida con la Juventus di domani. Queste le parole del tecnico ucraino: “Nel momento in cui si gioca a questo livello c’è una sorta di timore contro una squadra con giocatori forti. Non sappiamo cosa succederà ma vogliamodel nostro meglio per rappresentare l’Ungheria. Chiedo ai ragazzi digli sbagli dell’andata, contro giocatori del genere non puoi permetterti svarioni del genere”. Cristiano Ronaldo: “La Juve ha tanti leader, sono tutti top player. Non ci dobbiamo concentrare su un unico calciatore, l’altra volta Ronaldo non ha segnato ma l’hanno fatto Morata e Dybala. Dobbiamo credere in noi stessi e giocare il nostro calcio”. Foto: DailyMail L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.