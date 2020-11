Pozzuoli, chiusura temporanea per 4 negozi cinesi: non rispettavano i Dpcm (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – La polizia municipale di Pozzuoli ha disposto la chiusura per cinque giorni di quattro negozi cinesi per il mancato rispetto dei Dpcm. Gli agenti, coordinati dal comandante Silvia Mignone, oltre alla chiusura temporanea hanno elevato una sanzione amministrativa di 400 euro ai titolari degli esercizi. “L’operazione – spiega il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia – è stata compiuta in modo mirato dopo una serie di segnalazioni giunte al comando, che rilevavano in particolare il commercio di articoli non consentiti dal Dpcm per le zone rosse. In uno di questi shop, gli agenti – che hanno verificato di persona, presentandosi in borghese, il mancato rispetto delle misure ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La polizia municipale diha disposto laper cinque giorni di quattroper il mancato rispetto dei. Gli agenti, coordinati dal comandante Silvia Mignone, oltre allahanno elevato una sanzione amministrativa di 400 euro ai titolari degli esercizi. “L’operazione – spiega il sindaco di, Vincenzo Figliolia – è stata compiuta in modo mirato dopo una serie di segnalazioni giunte al comando, che rilevavano in particolare il commercio di articoli non consentiti dalper le zone rosse. In uno di questi shop, gli agenti – che hanno verificato di persona, presentandosi in borghese, il mancato rispetto delle misure ...

POZZUOLI - La polizia municipale di Pozzuoli ha disposto questa mattina la chiusura per cinque giorni di quattro negozi cinesi attivi sul territorio cittadino per il mancato rispetto del dpcm.

