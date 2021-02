Offerta Fastweb: minuti, sms e 100 GB a 8.95 euro (Di lunedì 23 novembre 2020) In occasione della settimana del Black Friday, Fastweb lancia a partire da oggi, 23 Novembre 2020, una promozione dedicata all’Offerta di rete mobile denominata Fastweb Mobile, che offre 100 Giga ogni mese allo stesso prezzo mensile per chi l’attiva in questi giorni. L’’Offerta Fastweb Mobile prevede attualmente 50 Giga di traffico dati, insieme a minuti illimitati e 100 SMS, al costo di 8,95 euro al mese, ma grazie alla promo del Black Friday 2020 il bundle di Giga raddoppia arrivando a 100GB mensili per chi riesce ad attivarla in queste ore. Dunque, l’Offerta Fastweb Mobile con la promo Black Friday comprende in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni ... Leggi su promotelefoniche (Di lunedì 23 novembre 2020) In occasione della settimana del Black Friday,lancia a partire da oggi, 23 Novembre 2020, una promozione dedicata all’di rete mobile denominataMobile, che offre 100 Giga ogni mese allo stesso prezzo mensile per chi l’attiva in questi giorni. L’’Mobile prevede attualmente 50 Giga di traffico dati, insieme aillimitati e 100 SMS, al costo di 8,95al mese, ma grazie alla promo del Black Friday 2020 il bundle di Giga raddoppia arrivando a 100GB mensili per chi riesce ad attivarla in queste ore. Dunque, l’Mobile con la promo Black Friday comprende in dettaglioillimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni ...

