Non esultate: Zalando annullerà tutti gli ordini Guess pagati 30 centesimi (Di lunedì 23 novembre 2020) La settimana del black friday è iniziata con un black monday in casa Zalando. Sul noto portale che vende prodotti di abbigliamento, scarpe e accessori vari è stato commesso un clamoroso errore nella notte: tutta la collezione a marchio Guess è stata messa in vendita al prezzo di 30 centesimi. Sconti del 99% su centinaia di prodotti e che non ha preso sonno si è potuto accaparrare tantissimi pezzi a prezzo irrisorio. Ma la loro esultanza durerà molto poco: gli errori prezzo Zalando sono stati cancellati e si sta procedendo anche con l’annullamento degli ordini. LEGGI ANCHE > In chiesa, le offerte col Pos (fatte passare per misura anti Covid) Il tam tam mediatico sui social si è diffuso fin dalle prime ore della mattina di oggi, lunedì 23 novembre. In tantissimi hanno annunciato questi errori prezzo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 novembre 2020) La settimana del black friday è iniziata con un black monday in casa. Sul noto portale che vende prodotti di abbigliamento, scarpe e accessori vari è stato commesso un clamoroso errore nella notte: tutta la collezione a marchioè stata messa in vendita al prezzo di 30. Sconti del 99% su centinaia di prodotti e che non ha preso sonno si è potuto accaparrare tantissimi pezzi a prezzo irrisorio. Ma la loro esultanza durerà molto poco: gli errori prezzosono stati cancellati e si sta procedendo anche con l’annullamento degli. LEGGI ANCHE > In chiesa, le offerte col Pos (fatte passare per misura anti Covid) Il tam tam mediatico sui social si è diffuso fin dalle prime ore della mattina di oggi, lunedì 23 novembre. In tantissimi hanno annunciato questi errori prezzo ...

DarkEvilDagger : RT @indiavolati: Comunque vi direi di lasciar stare Gattuso stasera. Gattuso è più milanista di tutti voi messi insieme. Esultate per la vi… - indiavolati : Comunque vi direi di lasciar stare Gattuso stasera. Gattuso è più milanista di tutti voi messi insieme. Esultate pe… - theocrazia : Esultate pure per me che non posso farlo davanti a papà - gciprotti : @Inter esultate oggi contro il Torino che è una squadra che sta lottando per non retrocedere;Mercoledì contro il Re… - sergiovaccaro1 : @FcInterNewsit Bene la coppia Lukaku Lautaro ma per favore non esultate sparando è un invito alla violenza e non ne abbiamo bisogno grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Non esultate "Zona gialla? Non c'è niente da esultare. Confermo tutte le limitazioni del weekend" La voce di Rovigo Covid-19: guerra contro un nemico sconosciuto narrata da un professionista impegnato in prima linea

Il nostro medico Carlo Alfaro, Dirigente Medico di Pediatria presso gli Ospedali Riuniti Stabiesi, analizza le criticità che incontra la guerra ...

Elisa può esultare come in pedana: il giovane clochard ha trovato finalmente una casa

JESI - Nel 2018 le modalità del suo arrivo a Jesi non erano passate inosservate. Oggi, dopo due anni vissuti per strada fra sistemazioni di fortuna e piccoli grandi aiuti degli jesini, Ivan ha una ...

Il nostro medico Carlo Alfaro, Dirigente Medico di Pediatria presso gli Ospedali Riuniti Stabiesi, analizza le criticità che incontra la guerra ...JESI - Nel 2018 le modalità del suo arrivo a Jesi non erano passate inosservate. Oggi, dopo due anni vissuti per strada fra sistemazioni di fortuna e piccoli grandi aiuti degli jesini, Ivan ha una ...