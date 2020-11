NBA, Papa Francesco riceve una delegazione del sindacato dei giocatori (Di lunedì 23 novembre 2020) Papa Francesco ha ricevuto una delegazione del sindacato dei giocatori di NBA, la National Basketball Players Association. L’incontro in Vaticano è stato l’opportunità per parlare di ingiustizie sociali e hanno preso parte all’evento Marco Belinelli, Sterling Brown, Jonathan Isaac, Kyle Korver e Anthony Tolliver, insieme ad alcuni dirigenti: “Un’esperienza incredibile – spiega uno di questi – Col sostegno e la benedizione del Papa guardiamo alla prossima stagione con ancora più forza per continuare a spingere per il cambiamento”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)ha ricevuto unadeldeidi NBA, la National Basketball Players Association. L’incontro in Vaticano è stato l’opportunità per parlare di ingiustizie sociali e hanno preso parte all’evento Marco Belinelli, Sterling Brown, Jonathan Isaac, Kyle Korver e Anthony Tolliver, insieme ad alcuni dirigenti: “Un’esperienza incredibile – spiega uno di questi – Col sostegno e la benedizione delguardiamo alla prossima stagione con ancora più forza per continuare a spingere per il cambiamento”. SportFace.

sportface2016 : #NBA, #PapaFrancesco riceve una delegazione del sindacato dei giocatori in Vaticano - Ang_Bok : Nba da Papa Francesco: una delegazione (con Belinelli) ricevuta in Vaticano, si è parlato di giustizia sociale - mellowgrano : Non avrei mai pensato di vedere nello stesso tweet l'NBA, il BLM, il Papa, e Aboubakar ?? - OA_Sport : Basket: Marco Belinelli e altri quattro giocatori NBA ricevuti in udienza privata da Papa Francesco in Vaticano - PostorinoF : RT @dchinellato: Quello che è successo oggi in Vaticano è storia: l’invito del Papa ai giocatori #NBA è il segno tangibile di quanto essere… -