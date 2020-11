Maltempo, pioggia e freddo fino a mercoledì 25 novembre: ecco dove (Di lunedì 23 novembre 2020) Su Calabria e Sicilia sono attese ancora piogge, a tratti forti. Il team de iLMeteo.it avverte che se al Centro-Nord l'anticiclone garantirà giornate asciutte, soleggiate e piuttosto fredde di notte, al Sud, segnatamente su Calabria ionica e Sicilia continuerà a piovere almeno fino a ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 novembre 2020) Su Calabria e Sicilia sono attese ancora piogge, a tratti forti. Il team de iLMeteo.it avverte che se al Centro-Nord l'anticiclone garantirà giornate asciutte, soleggiate e piuttosto fredde di notte, al Sud, segnatamente su Calabria ionica e Sicilia continuerà a piovere almenoa ...

DPCgov : ????#allertaROSSA domani, domenica #22novembre, in Calabria ????#allertaARANCIONE in 3 regioni ????#allertaGIALLA in 3 re… - FrancescaColica : #Repost @agenzia_giornalistica_tv_web with @appreposteas ... A Crotone i cittadini sono alle prese con la conta de… - globalistIT : - 3BMeteo : Il #maltempo a Sud si è fatto sentire anche nelle ultime ore. Situazione #meteo del #23novembre ed evoluzione pross… - CorriereQ : MALTEMPO Calabria, ALLUVIONE anche su Cirò Marina. Fino a 400 mm di pioggia -