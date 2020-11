LIVE – Salernitana-Cremonese 0-1, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di lunedì 23 novembre 2020) Alle 21:00 di lunedì 23 novembre Salernitana e Cremonese scenderanno in campo in occasione del posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie B. Un’occasione per entrambe per dare una svolta alla rispettiva stagione. La Salernitana è quinta e reduce dal ko contro la Spal mentre la Cremonese è l’attuale fanalino di coda con appena tre punti fin qui collezionati. AGGIORNA LA DIRETTA Salernitana-Cremonese 0-1 (1? Valzania) LE FORMAZIONI UFFICIALI 1? – Cremonese IN VANTAGGIO! Incredibile! Dopo appena 40 secondi gran destro dal limite di Valzania che dal limite trova l’angolino, 1-0! 1? – Inizia la partita! 20.55 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto all’Arechi per il calcio d’inizio di ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Alle 21:00 di lunedì 23 novembrescenderanno in campo in occasione del posticipo dell’ottava giornata del campionato diB. Un’occasione per entrambe per dare una svolta alla rispettiva stagione. Laè quinta e reduce dal ko contro la Spal mentre laè l’attuale fanalino di coda con appena tre punti fin qui collezionati. AGGIORNA LA0-1 (1? Valzania) LE FORMAZIONI UFFICIALI 1? –IN VANTAGGIO! Incredibile! Dopo appena 40 secondi gran destro dal limite di Valzania che dal limite trova l’angolino, 1-0! 1? – Inizia la partita! 20.55 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto all’Arechi per il calcio d’inizio di ...

