Live – Non è la d’Urso, volano parole forti in studio e Barbara interviene (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel corso della puntata di domenica 22 novembre 2020 a Live – Non è la d’Urso si è parlato del caso che ha coinvolto Alberto Genovese. Si tratta dell’ex amministratore delegato del sito Facile.it, il quale è stato arrestato in seguito alle accuse di stupro e altri gravi reati d’imputazione per via delle vicende avvenute a Terrazza sentimento, ovvero l’abitazione milanese dell’imprenditore. volano parole forti a Live- Non è la d’Urso Nel corso della discussione, però, è successo qualcosa che ha turbato molto la conduttrice, la quale ha cercato di correre subito ai ripari tentando di metterci una pezza. Il giornalista Carmelo Abbate, infatti, ha affermato dicendo: “Quest’uomo è un pezzo di m***a“. Barbara, allora, ha prontamente risposto che si dissocia ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel corso della puntata di domenica 22 novembre 2020 a– Non è lasi è parlato del caso che ha coinvolto Alberto Genovese. Si tratta dell’ex amministratore delegato del sito Facile.it, il quale è stato arrestato in seguito alle accuse di stupro e altri gravi reati d’imputazione per via delle vicende avvenute a Terrazza sentimento, ovvero l’abitazione milanese dell’imprenditore.- Non è laNel corso della discussione, però, è successo qualcosa che ha turbato molto la conduttrice, la quale ha cercato di correre subito ai ripari tentando di metterci una pezza. Il giornalista Carmelo Abbate, infatti, ha affermato dicendo: “Quest’uomo è un pezzo di m***a“., allora, ha prontamente risposto che si dissocia ...

