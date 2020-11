“La vita comincia ora”: l’inedita lettera di Stefano Cucchi al padre per il compleanno (Di lunedì 23 novembre 2020) “Non credo che si possa vivere una seconda volta perciò godiamoci questa di vita ed affrontiamo insieme ogni traversia se ci sarà, solo così ci ritroveremo davvero”. Mentre nell’aula bunker di Rebibbia si sta svolgendo il processo per il depistaggio sulla morte del Stefano Cucchi, emerge una delle ultime lettere che il geometra romano aveva scritto al padre. La missiva, resa nota da Agenzia Nova, era stata redatta dal ragazzo in occasione del suo compleanno, di rientro da una comunità nella quale Stefano si stava disintossicando. “Caro papà, ti sto scrivendo su un treno. Quel treno che tante volte ho preso per la disperazione e non mi portava mai a destinazione. Bè, adesso questo treno mi porta da te, forse la persona più importante della mia vita”. “Mi porta da te con ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) “Non credo che si possa vivere una seconda volta perciò godiamoci questa died affrontiamo insieme ogni traversia se ci sarà, solo così ci ritroveremo davvero”. Mentre nell’aula bunker di Rebibbia si sta svolgendo il processo per il depistaggio sulla morte del, emerge una delle ultime lettere che il geometra romano aveva scritto al. La missiva, resa nota da Agenzia Nova, era stata redatta dal ragazzo in occasione del suo, di rientro da una comunità nella qualesi stava disintossicando. “Caro papà, ti sto scrivendo su un treno. Quel treno che tante volte ho preso per la disperazione e non mi portava mai a destinazione. Bè, adesso questo treno mi porta da te, forse la persona più importante della mia”. “Mi porta da te con ...

Pontifex_it : Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli… - chetempochefa : “La nascita di un cucciolo d’elefante. LIl branco si avvicina, celebra e protegge la nascita con barriti, che ascol… - RadioItalia : 'Io la vita la prendo com'è Questo viaggio che parte da sé Che non chiede il permesso mai a me Io la vita la prendo… - Libero_official : #Bassetti commenta la lettera di #Crisanti al Corsera e chiede una grande campagna unitaria a favore del #vaccino:… - laurengermsbabe : RT @vogliodormiii: @laurengermsbabe SEI LA VITA MIAAAA -

Ultime Notizie dalla rete : “La vita Come pensare positivo nei momenti bui della propria vita. Silvestri: “E' l'asso nella manica per ribaltare la situazione” Fortune Italia