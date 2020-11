John Lennon: l’album firmato a Chapman va all’asta (Di lunedì 23 novembre 2020) “Double Fantasy”, l’album che John Lennon ha autografato al suo assassino Mark Chapman, poco prima di morire, sarà venduto all’asta. L’icona della musica ha firmato il disco poche ore prima di essere ucciso fuori dal condominio Dakota a New York City nel dicembre 1980. La copia storica di “Double Fantasy”, il suo album di collaborazione con la moglie Yoko Ono, è stata effettivamente presentata come prova nelle indagini del dipartimento di polizia di New York sull’omicidio di Lennon. Goldin Auctions, celebre casa d’aste, ha messo in vendita tale cimelio. Una vera chicca per i collezionisti amanti di John Lennon. John Lennon: all’asta il suo ultimo autografo? Secondo Goldin ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) “Double Fantasy”,cheha autografato al suo assassino Mark, poco prima di morire, sarà venduto. L’icona della musica hail disco poche ore prima di essere ucciso fuori dal condominio Dakota a New York City nel dicembre 1980. La copia storica di “Double Fantasy”, il suo album di collaborazione con la moglie Yoko Ono, è stata effettivamente presentata come prova nelle indagini del dipartimento di polizia di New York sull’omicidio di. Goldin Auctions, celebre casa d’aste, ha messo in vendita tale cimelio. Una vera chicca per i collezionisti amanti diil suo ultimo autografo? Secondo Goldin ...

