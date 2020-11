Infanzia e prima elementare, ritorno in classe da mercoledì 25 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla popolazione scolastica. La Regione fa sapere: “Sulla base della percentuale dei positivi riscontrati e della curva dei contagi rilevata nella scorsa settimana a livello regionale con riferimento alle fasce d’età interessate (0-6 anni), è stato deciso che a partire da mercoledì 25 novembre 2020 sarà consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’Infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale. Alle ore 16 di lunedì 23 ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla popolazione scolastica. La Regione fa sapere: “Sulla base della percentuale dei positivi riscontrati e della curva dei contagi rilevata nella scorsa settimana a livello regionale con riferimento alle fasce d’età interessate (0-6 anni), è stato deciso che a partire da252020 sarà consentito ila scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’, nonché per ladella scuolaria, fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale. Alle ore 16 di lunedì 23 ...

