Incidente mortale sulla via del Mare: ecco chi è la vittima (Di lunedì 23 novembre 2020) Terribile Incidente ieri pomeriggio sulla via del Mare. A scontrarsi una Opel Mokka e una moto, guidata da Francesco Filippone, un 39enne che nell’urto ha perso la vita. A bordo della moto oltre all’uomo deceduto si trovava anche una ragazza di 26 anni che è rimasta gravemente ferita. Chi era la vittima Nello scontro ha perso la vita Francesco Filippone. Il ragazzo avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 29 dicembre. Da sempre appassionato di motori, lo si vedeva sfrecciare anche sulle piste dell’autodromo Vallelunga a bordo della sua Yamaha. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Terribileieri pomeriggiovia del. A scontrarsi una Opel Mokka e una moto, guidata da Francesco Filippone, un 39enne che nell’urto ha perso la vita. A bordo della moto oltre all’uomo deceduto si trovava anche una ragazza di 26 anni che è rimasta gravemente ferita. Chi era laNello scontro ha perso la vita Francesco Filippone. Il ragazzo avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 29 dicembre. Da sempre appassionato di motori, lo si vedeva sfrecciare anche sulle piste dell’autodromo Vallelunga a bordo della sua Yamaha. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Incidente mortale sulla via del Mare: ecco chi è la vittima - infoitinterno : Incidente mortale tra Porano e Canale, uomo investito accidentalmente mentre passeggia - sunsetl87942354 : No cara sei tu che sei poco attenta L' Incidente quasi mortale di Massimiliano è avvenuto qualche mese prima ... i… - ilfaroonline : #Incidente mortale sulla via del Mare, perde la vita un centauro di 39 anni - rinoteodoro : Incidente mortale tra Porano e Canale, uomo investito accidentalmente mentre passeggia -