Grande Fratello Vip 5: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini? (Di lunedì 23 novembre 2020) Se con Enock Barwuah ci avevamo visto male, forse le cose potrebbero essere diverse se prendiamo in considerazione il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’entrata in scena delle nuove gieffine, infatti, non ha portato solo una ventata di aria fresca. Ma avrebbe permesso anche a Pierpaolo Pretelli di guardarsi attorno. Da quando l’influencer milanese ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip 5, infatti, è nata subito intesa con il Pretelli. Cosa che, stando a quanto riportato da isaechia.it, non sarebbe sfuggito neanche all’occhio vigile di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, infatti, avrebbe chiesto a Pierpaolo se fosse interessato a Giulia Salemi. ... Leggi su trendit (Di lunedì 23 novembre 2020) Se con Enock Barwuah ci avevamo visto male, forse le cose potrebbero essere diverse se prendiamo in considerazione il rapporto tra. L’entrata in scena delle nuove gieffine, infatti, non ha portato solo una ventata di aria fresca. Ma avrebbe permesso anche adi guardarsi attorno. Da quando l’influencer milanese ha messo piede nella casa delVip 5, infatti, è nata subito intesa con il. Cosa che, stando a quanto riportato da isaechia.it, non sarebbe sfuggito neanche all’occhio vigile di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, infatti, avrebbe chiesto ase fosse interessato a. ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip 5: Gregoraci-Pretelli, riavvicinamento! Nomination e... Affaritaliani.it Massimiliano Morra gay? La verità svelata dalla fidanzata

Tanti sono i segreti che hanno accompagnato Massimiliano Morra durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e ora che l'attore è uscito si cerca di capire cosa nasconda veramente. È la ...

"Ho avuto il c..." Giacomo Urtis e il Covid, la rivelazione al GfVip

Choc al Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis positivo al Coronavirus. Il chirurgo dei vip, entrato in casa come guest star, si è ambientato molto bene nella casa del GF dando al reality show, condotto ...

