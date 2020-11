Gessica Notaro mostra in un video il suo volto prima e dopo l’aggressione: “Immagini forti ma servano da monito” (Di lunedì 23 novembre 2020) Le parole a raccontare immagini forti e inedite. Perché Gessica Notaro mostra per la prima volta il suo viso deturpato dopo l’aggressione da parte dell’ex fidanzato, Edson Tavares, che l’ha sfregiata con l’acido e che per questo è stato condannato anche in secondo grado. Gessica parla forte e chiaro, senza paura: “Ci siamo. Finalmente è arrivato il momento di mostrarvi tutto. Senza filtri, senza timore. Sono passati quasi 4 anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il mio disco “Gracias La Vida” … poco dopo… il buio totale. Sono riuscita a terminare la registrazione e pubblicare il disco solo mesi dopo l’aggressione, senza però farne il videoclip, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Le parole a raccontare immaginie inedite. Perchéper lavolta il suo viso deturpatoda parte dell’ex fidanzato, Edson Tavares, che l’ha sfregiata con l’acido e che per questo è stato condannato anche in secondo grado.parla forte e chiaro, senza paura: “Ci siamo. Finalmente è arrivato il momento dirvi tutto. Senza filtri, senza timore. Sono passati quasi 4 anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il mio disco “Gracias La Vida” … poco… il buio totale. Sono riuscita a terminare la registrazione e pubblicare il disco solo mesi, senza però farne ilclip, ...

Gessica Notaro, il Covid ha spento i riflettori

“Durante il lockdown sono diminuiti ovviamente gli episodi di stalking, ma ci sono donne che durante questo periodo hanno deciso di farla finita trovandosi di fronte agli uomini violenti. L’aumento di ...

Gessica Notaro, le foto inedite dopo l’aggressione nel video di “Gracias a la vida”

Le foto sono state pubblicate nel video del singolo pubblicato nel 2017 e pubblicato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

