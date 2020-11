Crystal Palace, Zaha positivo al coronavirus a poche ore dal Burnley (Di lunedì 23 novembre 2020) Mazzata per il Crystal Palace a poche ore dalla sfida contro il Burnley: è stata riscontrata la positività al Covid di Wilfried Zaha, giocatore simbolo della squadra di Londra. La società di Roy Hogdson, impegnata nel posticipo di Premier League del lunedì, dovrà quindi fare a meno del suo bomber. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Mazzata per ilore dalla sfida contro il: è stata riscontrata la positività al Covid di Wilfried, giocatore simbolo della squadra di Londra. La società di Roy Hogdson, impegnata nel posticipo di Premier League del lunedì, dovrà quindi fare a meno del suo bomber. SportFace.

