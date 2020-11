Champions League, inizia la 4a giornata: ecco il programma completo (Di martedì 24 novembre 2020) Torna la Champions League, queste le gare in programma tra oggi e domani: MARTEDI’ 24 NOVEMBRE Rennes-Chelsea h18:55 Krasnodar-Siviglia h18:55 Manchester United-Istanbul Basaksehir h21:00 Dinamo Kiev-Barcellona h21:00 Borussia D.-Club Brugge h21:00 Juventus-Ferencvaros h21:00 Lazio-Zenit h21:00 Psg-Lipsia h21:00 MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE Olympiacos-City h18:55 Borussia M.-Shakhtar Dondetsk h18:55 Marsiglia-Porto h21:00 Liverpool-Atalanta h21:00 Inter-Real Madrid h21:00 Bayern Monaco-Salisburgo h21:00 Atletico Madrid- Lokomotiv Mosca h21:00 Ajax-Midtjylland h21:00 Foto: profilo uff Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Torna la, queste le gare intra oggi e domani: MARTEDI’ 24 NOVEMBRE Rennes-Chelsea h18:55 Krasnodar-Siviglia h18:55 Manchester United-Istanbul Basaksehir h21:00 Dinamo Kiev-Barcellona h21:00 Borussia D.-Club Brugge h21:00 Juventus-Ferencvaros h21:00 Lazio-Zenit h21:00 Psg-Lipsia h21:00 MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE Olympiacos-City h18:55 Borussia M.-Shakhtar Dondetsk h18:55 Marsiglia-Porto h21:00 Liverpool-Atalanta h21:00 Inter-Real Madrid h21:00 Bayern Monaco-Salisburgo h21:00 Atletico Madrid- Lokomotiv Mosca h21:00 Ajax-Midtjylland h21:00 Foto: profilo uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

