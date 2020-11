Cerca di uccidersi con i figli piccoli

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 23 novembre 2020) . Una donna di 46 anni, madre di due, è stata arrestata per averto diassieme ai suoi bambini. L’episodio risale allo scorso 31 ottobre, quando la donna, residente ad Ardenno in Valtellina, tagliò il tubo del gas della sua abitazione. Solo l’intervento dei vicini, chiamati daidella 46enne, aveva evitato il peggio. La donna era stata ricoverata assieme ai bimbi: nelle scorse ore è stata arrestata per tentato omicidio e strage. Una donna di 46 anni, residente ad Ardenno, località della Valtellina in provincia di Sondrio, è stata arrestata per aver tentato diassieme ai suoi due. L’episodio risale allo scorso 31 ottobre, ma è stato reso noto solo dopo l’arresto della donna avvenuto nelle scorse ore. Stando a quanto ...