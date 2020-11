Bordoni | Metro C | chiederemo conto in Aula

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “LaC chiude per mancanza di personale, a pochi mesi dal voto la giunta Raggi dimostra ancora una volta di non avere la piu’ pallida idea di come gestire la Capitale. E il pochissimo che ha fatto si e’ rivelato un disastro.” “Mancano i bus, mancano i pezzi di ricambio per ripararli e oggi manca anche il personale di Romapolitane necessario a garantire il servizio”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide. “Roma e’ una citta’ abbandonata; ci sono migliaia di cittadini che usano lapolitana per andare al lavoro ed e’ inconcepibile trovare i cancelli sbarrati sull’intera tratta senza della linea C senza preavviso per mancanza di personale addetto.” “Il trasporto pubblico e’ un servizio essenziale e in emergenza sanitaria disfunzioni di questo tipo hanno ...