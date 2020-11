Ballando | caos in diretta Tullio Solenghi viene eliminato e fa il gesto dell’ombrello a Mariotto Lui s’infuria Interviene Milly Carlucci

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 24 novembre 2020), lite ine fa il. Lui: «Maleducato». In onda su Rai1 l’ultima puntata del talent condotto da. Pochi minuti fa, la prima eliminazione:è il quinto classificato di questa edizione.invita tutti gli over a casa a non mollare mai e a mettersi sempre in gioco per se stessi. Poiinvitae la ballerina Maria Ermachkova ad autopremiarsi (secondo le regole anti-covid) mettendosi da soli la medaglia. A quel punto, però, ...