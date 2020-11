Traffico Roma del 22-11-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020) Luceverdeuna buona domenica Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale sempre chiusa la via Aurelia in seguito all’incendio di un autobus avvenuto ieri tra via Pasquale Fiore e via Ludovico Altieri In entrambe le direzioni sono ancora in corso le operazioni di ripristino della manto stradale e di bonifica Verso il raccordo Ildeviato su via Ludovico Altieri mentre verso le a centro deviazioni su via Baldo degli Ubaldi come ogni domenica ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali da Piazza del Colosseo a Piazza Venezia e anche oggi per lavori di potatura su viale delle Terme di Caracalla chiusi alternativamente le corsie laterali la corsia centrale tra piazza di Porta Capena e Piazza Numa Pompilio Per quanto riguarda il trasporto ferroviario per ...