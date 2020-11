Roma: «Non volevo lasciarlo solo», nipote resta in Ospedale con lo zio positivo al Covid-19 e affetto dalla sindrome di Down (Di domenica 22 novembre 2020) Emergenza Covid-19 e una storia di solidarietà che arriva da Roma. Matteo, 29 anni, ha scelto di rimanere accanto allo zio di 50 anni affetto dalla sindrome di Down e ricoverato in condizioni abbastanza serie in Ospedale dopo aver contratto il Covid-19. La storia “Non volevo lasciarlo da solo”. Matteo Merolla, un ragazzo Romano di 29 anni, positivo ma asintomatico, ha scelto di farsi ricoverare al Celio insieme allo zio 50enne, affetto da sindrome di Down, che era arrivato in condizioni molto serie al Policlinico militare per un’infezione da Covid-19. A raccontare la vicenda all’agenzia Dire è lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 novembre 2020) Emergenza-19 e una storia di solidarietà che arriva da. Matteo, 29 anni, ha scelto di rimanere accanto allo zio di 50 annidie ricoverato in condizioni abbastanza serie indopo aver contratto il-19. La storia “Nonda”. Matteo Merolla, un ragazzono di 29 anni,ma asintomatico, ha scelto di farsi ricoverare al Celio insieme allo zio 50enne,dadi, che era arrivato in condizioni molto serie al Policlinico militare per un’infezione da-19. A raccontare la vicenda all’agenzia Dire è lo ...

