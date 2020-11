Positivi al 13.2%, minimo in un mese. Giù i sintomatici, 455 terapie intensive libere (Di domenica 22 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 22 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 21 novembre, descrive numeri e tendenze. Su 24.332 tamponi sono risultati 3.217 Positivi (ieri 3.554) ossia il 13.2%: il minimo da 29 giorni (ieri erano il 14.4%), con una forbice degli ultimi 28 giorni 13.2%-21.5%. 21.115 tamponi di giornata, quindi, sono risultati negativi. Dei 3.217 ‘Positivi’, 241 sono sintomatici ossia il 7.5% (ieri: 10%), negli ultimi 29 giorni forbice tra 3.3% e 15.1%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 241 Positivi sintomatici rappresentano l’1.4% (ieri: 2.1%). Negli ultimi 29 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%). Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, nel flusso di informazioni sarebbe ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 22 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 22 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 21 novembre, descrive numeri e tendenze. Su 24.332 tamponi sono risultati 3.217(ieri 3.554) ossia il 13.2%: ilda 29 giorni (ieri erano il 14.4%), con una forbice degli ultimi 28 giorni 13.2%-21.5%. 21.115 tamponi di giornata, quindi, sono risultati negativi. Dei 3.217 ‘’, 241 sonoossia il 7.5% (ieri: 10%), negli ultimi 29 giorni forbice tra 3.3% e 15.1%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 241rappresentano l’1.4% (ieri: 2.1%). Negli ultimi 29 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%). Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, nel flusso di informazioni sarebbe ...

