Napoli-Milan, i convocati di Gattuso, Osimhen out (Di domenica 22 novembre 2020) Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la partita contro il Milan di questa sera (ore 20.45 al San Paolo). Ventidue gli uomini a disposizione di Gattuso per la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Manca il nome di Osimhen. Il nigeriano non recupera. Dirige il match l’arbitro Valeri di Roma. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente. I convocati di #NapoliMilan https://t.co/FY0zaZMJQV #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1PoS25yryg — Official SSC Napoli (@sscNapoli) November 22, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Ilha ufficializzato l’elenco deiper la partita contro ildi questa sera (ore 20.45 al San Paolo). Ventidue gli uomini a disposizione diper la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Manca il nome di. Il nigeriano non recupera. Dirige il match l’arbitro Valeri di Roma. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente. Idi #https://t.co/FY0zaZMJQV #ForzaSempre pic.twitter.com/1PoS25yryg — Official SSC(@ssc) November 22, ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliMilan ?? - FIGCfemminile : ???| MVP @TIM_VISION ?????? ??? Ed ecco le ?????? migliori in campo di questa domenica! @OptaPaolo ?? ?? @Giacinti9 ¬ Milan… - AntoVitiello : Marco Rossi, ct dell'Ungheria, a Radio Punto Nuovo: 'Szoboszlai? Potesse venire in Italia si completerebbe in tempi… - GhostJR__ : Difficilmente Gattuso penserà di schierare un Petagna titolare contro il Milan, quindi tutte le soluzioni che si le… - azzurra_onda : Stasera Napoli-Milan: tra i convocati non c’è Osimhen, c’è Ospina -