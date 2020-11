Maltempo a Crotone | continua l' allerta meteo | ' Restate a casa' Traffico interrotto sulla statale 106

(Di domenica 22 novembre 2020) Più di 100 vigili del fuoco sono al lavoro con squadre fluviali, sezioni operative e mezzi anfibi nella zona dell'Alto Jonio, trae Cosenza , per ilche da venerdì notte ha causato ...

Ettore_Rosato : Immagini terribili dalla #Calabria dove il maltempo ha allagato e distrutto strade e case.Solidarietà ai cittadini… - DPCgov : #21novembre Maltempo #Calabria ore 18: Crotone e Isola di Capo Rizzuto le località più colpite. Alcuni quartieri ev… - SkyTG24 : Un'ondata di #maltempo sta colpendo le Regioni centro-meridionali, con venti forti e piogge. Nella mattinata di ogg… - infoitinterno : Maltempo a Crotone, esonda il fiume Esaro: evacuate 200 persone - infoitinterno : Maltempo in Calabria: timori a Crotone per l’innalzamento del livello del fiume Esaro -

