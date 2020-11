L' Udinese piega il Genoa 1-0 | decisivo De Paul

(Di domenica 22 novembre 2020) UDINE (ITALPRESS) - L'vince 1-0 e torna al successo dopo un digiuno di tre giornate, ilcrolla ancora e resta a quota cinque punti in classifica. Lo scontro diretto per la salvezza ...

I friulani piegano i liguri per 1-0 grazie a un guizzo dell'argentino: terzo ko di fila per i rossoblù, che si mangiano le mani per un gol annullato a Scamacca nel recupero Tags: Udinese, Genoa ...UDINE (ITALPRESS) – L’Udinese vince 1-0 e torna al successo dopo un digiuno di tre giornate, il Genoa crolla ancora e resta a quota cinque punti in classifica. Lo scontro diretto per la salvezza sorri ...