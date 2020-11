Ippolito, Cts: "A Natale non sarà tana libera tutti" (Di domenica 22 novembre 2020) “Il governo deciderà le misure tenendo conto dei dati del monitoraggio. In ogni caso escludo che si debba arrivare ad un tana liberi tutti. Non è perché è Natale che si debbano usare misure diverse. In questi giorni tutti i Paesi stanno valutando i rischi delle festività sulla base della dinamica della pandemia. Gli spostamenti da una parte all’altra del Paese per raggiungere amici e familiari non sono una buona scelta. Non dobbiamo perdere i risultati ottenuti. Negli Usa, dove è stato registrato 1 milione di nuovi casi di Covid-19 nella sola ultima settimana, i Centers for diseases control hanno emanato raccomandazioni per il giorno del ringraziamento, il prossimo 26 novembre”. Così al Corriere della Sera Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani e componente del Cts. “Le possibilità ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) “Il governo deciderà le misure tenendo conto dei dati del monitoraggio. In ogni caso escludo che si debba arrivare ad unliberi. Non è perché èche si debbano usare misure diverse. In questi giornii Paesi stanno valutando i rischi delle festività sulla base della dinamica della pandemia. Gli spostamenti da una parte all’altra del Paese per raggiungere amici e familiari non sono una buona scelta. Non dobbiamo perdere i risultati ottenuti. Negli Usa, dove è stato registrato 1 milione di nuovi casi di Covid-19 nella sola ultima settimana, i Centers for diseases control hanno emanato raccomandazioni per il giorno del ringraziamento, il prossimo 26 novembre”. Così al Corriere della Sera Giuseppe, direttore scientifico dello Spallanzani e componente del Cts. “Le possibilità ...

