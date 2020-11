Inter, Marotta: «Eriksen? Non teniamo chi vuole andare via» (Di domenica 22 novembre 2020) Milano, 22 novembre 2020 " A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Torino l' amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha commentato: «Dobbiamo convivere con la pandemia, che purtroppo ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 22 novembre 2020) Milano, 22 novembre 2020 " A pochi minuti dal fischio di inizio di-Torino l' amministratore delegato nerazzurro Giuseppeha commentato: «Dobbiamo convivere con la pandemia, che purtroppo ...

Nel pre-partita di Inter-Torino, l’ad del club nerazzurro, Marotta, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare anche di Eriksen. “La pandemia, che vale per tutti, porta al fatto che certe ...

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN anche di Christian Eriksen: “Anzitutto dobbiamo convivere con questa pandemia che porta ...

