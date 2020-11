I più grandi amori di Gleen Close (Di domenica 22 novembre 2020) Gleen Close nasce a Greenwich nel 1947, figlia di una famiglia benestante. Volto molto noto del cinema e del teatro, ha un bagaglio di esperienze incredibile. Nota per le sue varie candidature agli oscar. Il primo è per Il mondo secondo Garp, successivamente per il grande freddo, il migliore, attrazione fatale, le relazioni pericolose infine la sesta candidatura all’Oscar con Albert Nobbs. Volto noto del film La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera della Disney nel ruolo di Crudelia DeMon. La vita amorosa di Gleen L’attrice si è sposata nel 1969 e successivamente divorziata con il chitarrista Cabot Wade nel 1973. Gleen ha riprovato a trovare l’amore con l’uomo d’affari James Marlas nel 1984, ma è finita poco dopo nel 1987. Si è unita in un terzo matrimonio con il suo compagno, l’imprenditore David ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020)nasce a Greenwich nel 1947, figlia di una famiglia benestante. Volto molto noto del cinema e del teatro, ha un bagaglio di esperienze incredibile. Nota per le sue varie candidature agli oscar. Il primo è per Il mondo secondo Garp, successivamente per il grande freddo, il migliore, attrazione fatale, le relazioni pericolose infine la sesta candidatura all’Oscar con Albert Nobbs. Volto noto del film La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera della Disney nel ruolo di Crudelia DeMon. La vita amorosa diL’attrice si è sposata nel 1969 e successivamente divorziata con il chitarrista Cabot Wade nel 1973.ha riprovato a trovare l’amore con l’uomo d’affari James Marlas nel 1984, ma è finita poco dopo nel 1987. Si è unita in un terzo matrimonio con il suo compagno, l’imprenditore David ...

