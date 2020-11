Grande successo per #ioscrivoacasa | verso la pubblicazione di un secondo volume

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020) Tanta partecipazione e interesse per Paesi Edizioni alla fiera del libro di Roma Insieme Festival, con la presentazione dei nuovi titoli a catalogo e la premiazione di, il concorso dedicato agli scrittori emergenti e lanciato dalla casa editrice durante il lockdown, nel contesto di #iorestoacasa. L’evento, andato sold out, ha registratoadesione e coinvolgimento di pubblico che ha seguito, in presenza e in diretta Facebook, l’assegnazione degli attestati ai tredici autori pubblicati, finalisti di una lunga selezione che ha visto coinvolti circa un migliaio di racconti inviati. Dal progetto editorialeha infatti preso vita un libro ‘Storie di resistenza al virus. Brevi racconti di una lunga quarantena’ – dalle cui vendite verrà dato un contributo, con parte del ricavato, al CNR per la ricerca sul ...