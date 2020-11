Gossip Uomini e Donna, Armando Incarnato riceve ben due rifiuti (Di domenica 22 novembre 2020) Nonostante il suo ritenersi un grande latin lover, irresistibile per le donne, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne registrata, Armando Incarnato ha dovuto fare i conti con non uno, ma ben due “due di picche”. Il primo quello di Brunilde, che senza dirgli nulla è uscita anche con Riccardo Guarnieri, decidendo quindi di proseguire la conoscenza con il bel tarantino. Poi c’è stata Marianna, giovane e bella corteggiatrice scesa sia per lui che per il tronista Gianluca De Matteis. Dopo appena una settimana, conoscendoli entrambi, la ragazza ha deciso di restare solo per Gianluca. A questo punto unica corteggiatrice di Armando è Lucrezia Comanducci, tornata per lui nella scorsa registrazione. Ma lei non pare piacergli particolarmente. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 22 novembre 2020) Nonostante il suo ritenersi un grande latin lover, irresistibile per le donne, nel corso dell’ultima puntata die Donne registrata,ha dovuto fare i conti con non uno, ma ben due “due di picche”. Il primo quello di Brunilde, che senza dirgli nulla è uscita anche con Riccardo Guarnieri, decidendo quindi di proseguire la conoscenza con il bel tarantino. Poi c’è stata Marianna, giovane e bella corteggiatrice scesa sia per lui che per il tronista Gianluca De Matteis. Dopo appena una settimana, conoscendoli entrambi, la ragazza ha deciso di restare solo per Gianluca. A questo punto unica corteggiatrice diè Lucrezia Comanducci, tornata per lui nella scorsa registrazione. Ma lei non pare piacergli particolarmente. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e ...

Il principe William, in un recente impegno reale, che ha svolto a distanza, ha confessato di “essere molto preoccupato”. Il futuro re, al momento secondo in linea di successione al trono, accompagnato ...

Serena Enardu risponde ad un followers che l'accusa di non lavorare mai, l'ex tronista non perde la calma e spiega cosa fa per vivere ...

