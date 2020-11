Giampaolo Pazzini dice basta a 36 anni: dalla Tripletta a Wembley alla coppia d’oro con Cassano, diapositive di una carriera da Pazzo (Di domenica 22 novembre 2020) “Ciao CALCIO“. Inizia così il post d’addio di Giampaolo Pazzini. Il giocatore nato a Pescia ha deciso di dire basta con il calcio giocato a 36 anni, dopo la fine del suo contratto che lo ha legato fino allo scorso 1 settembre al Verona. Una carriera lunga 17 anni, 590 presenze e 190 reti. Passata dall’Atalanta alla Fiorentina, fino al doppio approdo milanese tra Milan e Inter. Con una parentesi in Spagna al Levante. Ma tra tutti questi viaggi c’è n’è uno che ha segnato l’immaginario della Serie A degli ultimi quindici anni: la Sampdoria e la coppia con Antonio Cassano. Per il mondo blucerchiato niente è stato più simile a Vialli e Mancini di loro due. Una sinergia iconica che ha trascinato i doriani verso i risultati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) “Ciao CALCIO“. Inizia così il post d’addio di. Il giocatore nato a Pescia ha deciso di direcon il calcio giocato a 36, dopo la fine del suo contratto che lo ha legato fino allo scorso 1 settembre al Verona. Unalunga 17, 590 presenze e 190 reti. Passata dall’AtalantaFiorentina, fino al doppio approdo milanese tra Milan e Inter. Con una parentesi in Spagna al Levante. Ma tra tutti questi viaggi c’è n’è uno che ha segnato l’immaginario della Serie A degli ultimi quindici: la Sampdoria e lacon Antonio. Per il mondo blucerchiato niente è stato più simile a Vialli e Mancini di loro due. Una sinergia iconica che ha trascinato i doriani verso i risultati ...

