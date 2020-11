Gattuso sulla gomitata di Ibra a Koulibaly: «In televisione sembra una gomitata alla Tyson» (Di lunedì 23 novembre 2020) Non vuole parlare degli episodi, RinoGattuso al termine della sfida persa contro il Milan, anzi dice chiaramente che questo è uno dei limiti del suo Napoli, quello di appigliarsi agli episodi senza giocare con il sangue agli occhi. Ma nonostante questo giudizio interrogato a Sky sull’episodio della gomitata di Ibra a Koulibaly spiega «Non voglio parlarne, non lo so. Vedendola in televisione sembra una gomitata alla Tyson, ma non voglio commentare ci sono persone alla Var che hanno deciso così» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Non vuole parlare degli episodi, Rinoal termine della sfida persa contro il Milan, anzi dice chiaramente che questo è uno dei limiti del suo Napoli, quello di appigliarsi agli episodi senza giocare con il sangue agli occhi. Ma nonostante questo giudizio interrogato a Sky sull’episodio delladispiega «Non voglio parlarne, non lo so. Vedendola inuna, ma non voglio commentare ci sono personeVar che hanno deciso così» L'articolo ilNapolista.

Paolo_Bargiggia : Complimenti a Rino Gattuso per la lucidità dell'analisi sulla sua squadra e per l'onestà nel prendersi le sue respo… - sscalcionapoli1 : Bargiggia: 'Complimenti a Rino Gattuso per la lucidità dell'analisi sulla sua squadra e per l'onestà nel prendersi… - napolista : #Gattuso sulla gomitata di Ibra a #Koulibaly: «In televisione sembra una gomitata alla Tyson» L’allenatore del Nap… - gino_morelli : @Torrenapoli1 Senza cattiveria senza mentalità come dice gattuso... Sulla gomitata di ibra i piemontesi circondavan… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Bargiggia: 'Complimenti a Rino Gattuso per la lucidità dell'analisi sulla sua squadra e per l'onestà nel prende… -