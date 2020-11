Egitto, carcere a oltranza: Patrick Zaky detenuto per altri 45 giorni (Di domenica 22 novembre 2020) Un tribunale del Cairo ha esteso di 45 giorni la detenzione preventiva di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’università di Bologna imprigionato in Egitto da nove mesi. Lo riferisce il profilo Twitter di Eipr, l’associazione egiziana per i diritti umani con la quale collaborava Zaky, accusato di propaganda sediziosa. L’udienza si è svolta ieri davanti al tribunale penale alla presenza di Zaky e dei suoi avvocati. La corte ha ascoltato la difesa degli avvocati e ha dato a Patrick la possibilità di parlare, poi i legali hanno presentato un memorandum che illustrava in dettaglio le argomentazioni della difesa e le motivazioni dietro la richiesta di rilascio dell’assistito. La proroga della detenzione di Zaky arriva al termine di una settimana che ha ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020) Un tribunale del Cairo ha esteso di 45la detenzione preventiva di, lo studente egiziano dell’università di Bologna imprigionato inda nove mesi. Lo riferisce il profilo Twitter di Eipr, l’associazione egiziana per i diritti umani con la quale collaborava, accusato di propaganda sediziosa. L’udienza si è svolta ieri davanti al tribunale penale alla presenza die dei suoi avvocati. La corte ha ascoltato la difesa degli avvocati e ha dato ala possibilità di parlare, poi i legali hanno presentato un memorandum che illustrava in dettaglio le argomentazioni della difesa e le motivazioni dietro la richiesta di rilascio dell’assistito. La proroga della detenzione diarriva al termine di una settimana che ha ...

Open_gol : Zaki resta in cella. Riccardo Noury parla di «accanimento giudiziario» e sferza il governo: «Serve un’azione diplom… - Corriere : Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. Amnesty: «L’Egitto supera ogni limite, l’... - FiammaFrancesca : RT @Open_gol: Zaki resta in cella. Riccardo Noury parla di «accanimento giudiziario» e sferza il governo: «Serve un’azione diplomatica fort… - nadia_moroni : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete ?? AZIONE URGENTE ?? Libertà per Patrick George Zaky, ricercatore di 27 anni in carcere in Egi… - a_pollo72 : RT @Open_gol: Zaki resta in cella. Riccardo Noury parla di «accanimento giudiziario» e sferza il governo: «Serve un’azione diplomatica fort… -