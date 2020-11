Coppa Italia 2020 2021 | quarto turno | programma | date | orari | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) Si avvicina il momento della verità per tante squadre impegnate in. Ildella competizione nazionale è alle porte e le otto squadre in gara cercano il pass per ilsuccessivo. Si parte martedì 24 novembre con Spal-Monza che precederà Empoli-Brescia, Parma-Cosenza, Bologna-Spezia, Cagliari-Hellas Verona, Udinese-Fiorentina, Torino-Virtus Entella. Alle 17:00 di giovedì 26 novembre il piatto forte col derby Sampdoria-Genoa tutto da vivere al Ferraris.Martedì 24 novembre Ore 14:30, Spal-Monza (Rai Sport HD) Mercoledì 25 novembre Ore 14:30, Empoli-Brescia (Rai Play) Ore 14:30, Parma-Cosenza (Rai Sport HD) Ore 17:30, Bologna-Spezia (Rai Play) Ore 17:30, Cagliari-Hellas Verona (Rai Play) Ore 17:30, Udinese-Fiorentina (Rai 2) Giovedì 26 novembre Ore ...