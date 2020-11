Ballando Con Le Stelle, trionfa Gilles Rocca. Ecco chi è e perché deve tutto a Bugo e Morgan a Sanremo (Di domenica 22 novembre 2020) Il Festival di Sanremo 2020 continua a regalare gioie e a portar fortuna a chi vi ha partecipato, anche dietro le quinte come tecnico. È il caso di Gilles Rocca, che è apparso lo scorso febbraio, in diretta dietro le quinte durante l’ormai famosa litigata tra Morgan e Bugo, diventando una star sui social per la sua avvenenza. Rocca ha vinto, un po’ a sorpresa, la quindicesima edizione di “Ballando Con Le Stelle”. Il modello con Lucrezia Lando ha agguantato l’occasione della sua vita che potrebbe consentirgli di aprire definitivamente le porte dello spettacolo. La sua vittoria è arrivata un po’ inaspettata, frutto di una giuria un po’ disorientata sul finale e di un “tesoretto” assegnato dall’anti-giuria, capeggiata dalla dimenticabile signora Rossella, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Il Festival di2020 continua a regalare gioie e a portar fortuna a chi vi ha partecipato, anche dietro le quinte come tecnico. È il caso di, che è apparso lo scorso febbraio, in diretta dietro le quinte durante l’ormai famosa litigata tra, diventando una star sui social per la sua avvenenza.ha vinto, un po’ a sorpresa, la quindicesima edizione di “Con Le”. Il modello con Lucrezia Lando ha agguantato l’occasione della sua vita che potrebbe consentirgli di aprire definitivamente le porte dello spettacolo. La sua vittoria è arrivata un po’ inaspettata, frutto di una giuria un po’ disorientata sul finale e di un “tesoretto” assegnato dall’anti-giuria, capeggiata dalla dimenticabile signora Rossella, ...

