Alto Adige, Kompatscher: "Bene screening di massa, solo 1% positivi" (Di domenica 22 novembre 2020) La campagna di screening con test rapidi in Alto Adige sta procedendo a gonfie vele. Si è già sottoposta al tampone il 38,8% della popolazione. Soltanto l'1% è risultato finora positivo al Covid-19. In Alto Adige sono stati resi noti i primi dati rilevati nel corso della campagna di screening contro il Covid-19. Fino a ieri L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

