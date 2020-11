Alberto Genovese | parla a Non è la D' Urso la vittima 18enne | ' Ero lì per divertirmi e ho vissuto un inferno'

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ladia Non è la D': 'Ero lì pere houn'. Un grande colpo giornalistico per la trasmissione della domenica sera di Barbara D'...

La vittima 18enne di Alberto Genovese parla a Non è la D'Urso: «Ero lì per divertirmi e ho vissuto un inferno». Un grande colpo giornalistico per la trasmissione della domenica sera di Barbara D'Urso ...A Live – Non è la d’Urso si affronta l’inchiesta che ha investito Alberto Genovese. Il fondatore di Facile.it, che ha lasciato 6 anni fa, è accusato di violenza sessuale su una modella 18enne, avvenut ...