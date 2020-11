Siracusa, corsia ciclabile in via Gioberti. Polemiche per la scelta del Comune (Di sabato 21 novembre 2020) Siracusa - corsia ciclabile in via Gioberti e strada che rischia di diventare un pericoloso imbuto. L'Amministrazione comunale di Siracusa non si ferma. Da oggi è percorribile, in bici o monopattino, ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di sabato 21 novembre 2020)in viae strada che rischia di diventare un pericoloso imbuto. L'Amministrazione comunale dinon si ferma. Da oggi è percorribile, in bici o monopattino, ...

LaGazzettaSR : #Siracusa, corsia ciclabile in via Gioberti. Polemiche per la scelta del Comune -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa corsia Siracusa, corsia ciclabile in via Gioberti. Polemiche per la scelta del Comune La Gazzetta Siracusana Nuovo look per il Palasport di Viagrande, Musumeci alla consegna dei lavori

Il finanziamento per il Palasport di Viagrande, chiuso dal 2015, è di 607mila euro. La durata contrattuale dei lavori è di 240 giorni. L'articolo Nuovo look per il Palasport di Viagrande, Musumeci all ...

Covid19, due focolai all’ospedale Civico, medici e infermieri ricoverati in corsia

Medici e infermieri sono risultati positivi al Covid19 nei reparti maxillo facciale e grandi ustioni all’ospedale Civico. Sono tre medici e 8 infermieri. Tra questi c’è chi è ricoverato in […] L'artic ...

Il finanziamento per il Palasport di Viagrande, chiuso dal 2015, è di 607mila euro. La durata contrattuale dei lavori è di 240 giorni. L'articolo Nuovo look per il Palasport di Viagrande, Musumeci all ...Medici e infermieri sono risultati positivi al Covid19 nei reparti maxillo facciale e grandi ustioni all’ospedale Civico. Sono tre medici e 8 infermieri. Tra questi c’è chi è ricoverato in […] L'artic ...