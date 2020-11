(Di sabato 21 novembre 2020) Petraha vinto lo slalom dicon 18 centesimi di vantaggio sulla grande rivale Mikaela. La slovacca, al secondo successo in carriera in Finlandia, è volata anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo di sci. Discreto nel complesso il rendimento dellesu una pista storicamente poco amica. Andiamo a scoprire i voti della gara odierna.SLALOM2020 SCIPetra, 9: la slovacca punta a fare il pieno di punti tra i due slalom died il parallelo di Lech. Il suo obiettivo dichiarato è la Coppa del Mondo generale e sembra davvero disporre delle armi per vincerla, soprattutto se, come prevedibile, avrà compiuto ulteriori passi avanti anche nelle ...

GiovanniToti : E chi ha mai detto che tra le onde del mare di Genova non possa nascere un talento… alpino? È la storia di Serena V… - OA_Sport : Sci alpino, pagelle Levi: Shiffrin non può più scherzare con questa Vlhova. Azzurre sufficienti - zizionice : RT @OA_Sport: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020-2021: Vlhova al comando, +47 su Marta Bassino. Brignone quarta a -80 htt… - digitalsat_it : #SabatoSport @RaiSport , Palinsesto #21Novembre 2020 | Sci Alpino Femminile da Levi - azzurro_di_sci : RT @Fisiofficial: Le parole delle azzurre dopo lo slalom di @worldcuplevi >>> -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

LEVI - "Non è stato facile vincere perché ad un certo punto ha cominciato a nevicare, sono molto contenta. E' sempre bello ottenere la prima vittoria stagionale. Per me è molto importante iniziare ben ...Primi punti in slalom per Marta Bassino, 18\^ nel primo appuntamento del weekend di Levi. Bassino all'ufficio stampa FISI: "Nel complesso è stata una bella giornata per la mia pri ...