Sabatini a Totti: “Ti ho detto più volte di smettere. Scusami. Una delle mie più grandi c…” (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso della presentazione dell’autobiografia di Mihajlovic, organizzata dalla Gazzetta dello Sport, particolarmente significativo un intervento di Walter Sabatini in collegamento con Totti. Il dirigente, attualmente a Bologna, ha ricordato quanto accaduto ai tempi della Roma e ha fatto autocritica con molta onestà intellettuale. Così Sabatini: “Ho detto più volte a Francesco di smettere, semplicemente perché avevo paura di vederlo tramontare in campo. Ma poi, riflettendoci, ho capito. Scusami, Francesco, è una delle cazzate che ho fatto nella mia vita, dopo cinque anni ti chiedo scusa ora”. Foto: twitter personale Totti L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso della presentazione dell’autobiografia di Mihajlovic, organizzata dalla Gazzetta dello Sport, particolarmente significativo un intervento di Walterin collegamento con. Il dirigente, attualmente a Bologna, ha ricordato quanto accaduto ai tempi della Roma e ha fatto autocritica con molta onestà intellettuale. Così: “Hopiùa Francesco di, semplicemente perché avevo paura di vederlo tramontare in campo. Ma poi, riflettendoci, ho capito., Francesco, è unacazzate che ho fatto nella mia vita, dopo cinque anni ti chiedo scusa ora”. Foto: twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

