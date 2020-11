“Presa a calci e pugni e violentata”. Loredana Bertè choc, il terribile racconto a ‘Verissimo’ (Di sabato 21 novembre 2020) Puntata molto forte quella di ‘Verissimo’, andata in onda nel pomeriggio di sabato 21 novembre su Canale 5. L’appuntamento consueto con le interviste di Silvia Toffanin ha toccato momenti molto emozionanti con la presenza in studio di diverse ospiti. Valentina Pitzalis, sopravvissuta ad un tentativo di femminicidio, ha affermato: “Dopo tutto quello che ho passato non sono in grado di supportare le spese legali che ho affrontato anche se ho vinto la causa. Ho speso 98 mila euro”. Anche Valentina Graci ha raccontato una storia terribile: “Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. “Mi sentivo dire di essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Puntata molto forte quella di, andata in onda nel pomeriggio di sabato 21 novembre su Canale 5. L’appuntamento consueto con le interviste di Silvia Toffanin ha toccato momenti molto emozionanti con la presenza in studio di diverse ospiti. Valentina Pitzalis, sopravvissuta ad un tentativo di femminicidio, ha affermato: “Dopo tutto quello che ho passato non sono in grado di supportare le spese legali che ho affrontato anche se ho vinto la causa. Ho speso 98 mila euro”. Anche Valentina Graci ha raccontato una storia: “Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. “Mi sentivo dire di essere ...

