Pallanuoto femminile, Serie A1 2020-2021: Vela Ancona-SIS Roma 9-16. Le capitoline restano a punteggio pieno (Di sabato 21 novembre 2020) La Serie A1 di Pallanuoto femminile è proseguita oggi con un incontro valido per la seconda giornata: il massimo campionato prevedeva quattro gare, ma in tutto ne sono saranno giocate due. Rinviate a causa del Coronavirus le due sfide del Girone A, Trieste-Verona e Bogliasco-Padova, mentre nel Girone B si giocherà domani alle ore 18.30 a Firenze il match tra Florentia e Catania. Nell’unico match odierno, larga vittoria della Roma ad Ancona per 9-16: le capitoline, già vincenti all’esordio, restano a punteggio pieno. TABELLINO Vela NUOTO Ancona-LIFEBRAIN SIS Roma 9-16Vela NUOTO Ancona: Uccella, Strappato, Ivanova 3, Riccio 1, Ferretti, Bersacchia, ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) LaA1 diè proseguita oggi con un incontro valido per la seconda giornata: il massimo campionato prevedeva quattro gare, ma in tutto ne sono saranno giocate due. Rinviate a causa del Coronavirus le due sfide del Girone A, Trieste-Verona e Bogliasco-Padova, mentre nel Girone B si giocherà domani alle ore 18.30 a Firenze il match tra Florentia e Catania. Nell’unico match odierno, larga vittoria dellaadper 9-16: le, già vincenti all’esordio,. TABELLINONUOTO-LIFEBRAIN SIS9-16NUOTO: Uccella, Strappato, Ivanova 3, Riccio 1, Ferretti, Bersacchia, ...

dariodigennaro : ????? #Pallanuoto Anche la 2^ giornata funestata da rinvii per #Covid19 Nella #SerieA1 maschile rinviate RN… - olivettodavide : @discoradioIT @repubblica Non è proprio vero perchè fino allo scorso anno c'era in A1 femminile la Kally NC Milano… - sportlaziale : Colpo in grande stile del Latina Nuoto: Roberto Fiori, ex commissario tecnico della Nazionale Setterosa di pallanuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile Pallanuoto femminile, Serie A1 2020-2021: Catania e Roma per restare a punteggio pieno. Gioca solo il Girone B OA Sport Qualiano, custodiva droga e armi: arrestata una 70enne

Qualiano: i Carabinieri hanno arrestato una donna di 70 anni per detenzione di droga e di armi clandestine. I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di ...

Festa abusiva al Borgo Sant’Antonio Abate: otto Daspo per l’aggressione ai poliziotti

Borgo Sant’Antonio Abate: emessi otto Daspo per l’aggressione agli agenti intervenuti lo scorso 1° novembre presso una sala eventi in occasione di una festa abusiva.

Qualiano: i Carabinieri hanno arrestato una donna di 70 anni per detenzione di droga e di armi clandestine. I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di ...Borgo Sant’Antonio Abate: emessi otto Daspo per l’aggressione agli agenti intervenuti lo scorso 1° novembre presso una sala eventi in occasione di una festa abusiva.