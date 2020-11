Natale 2020 col Covid, Zampa: "Cenone in pochi, forse possibili spostamenti" (Di sabato 21 novembre 2020) S'avvicina idicembre e - comprensibilmente, cresce l'interesse sul cosiddetto Dpcm di Natale , il primo in tempi di Coronavirus . Con l'intensificarsi delle domande su cosa potremo fare per le feste ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) S'avvicina idicembre e - comprensibilmente, cresce l'interesse sul cosiddetto Dpcm di, il primo in tempi di Coronavirus . Con l'intensificarsi delle domande su cosa potremo fare per le feste ...

enpaonlus : L’abete abbattuto per l’albero di Natale di New York era la casa di una civetta sopravvissuta ai 270 …… - LegaSalvini : NATALE SENZA CENONE? MEGLIO SENZA CONTE - La7tv : #piazzapulita Calabresi: 'Durante il terremoto di Arquata del Tronto morirono 300 persone e fu una tragedia naziona… - AzioneTradiz : Nuovo articolo su - AlexZan87 : RT @PiazzapulitaLA7: 'Durante il terremoto di Arquata del Tronto morirono 300 persone e fu una tragedia nazionale. Oggi per il covid ne muo… -