LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: Bezzecchi virtualmente nella Q2 insieme a Bulega (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 16.22 Terzo tempo per Bezzecchi, mentre Martin sale al comando. 1.43.336 è il miglior crono assoluto di questo week-end! 16.22 Bezzecchi insegue l’accesso in Q2. Parziali interessanti per il #72 del gruppo. 16.21 Bulega si conferma al comando davanti Schrotter. Anche Corsi accede alla Top4 con l’ultimo tempo. Bezzecchi è 12° al momento. 16.20 Si abbassano i riferimenti nei primi tratti del tracciato. Corsi e Bulega all’attacco! 16.19 Thomas Luthi è il primo a registrare un crono, ma viene subito beffato dai rivali. Bulega passa al comando! 16.17 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. I centauri affrontano il primo tratto ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 16.22 Terzo tempo per, mentre Martin sale al comando. 1.43.336 è il miglior crono assoluto di questo week-end! 16.22insegue l’accesso in Q2. Parziali interessanti per il #72 del gruppo. 16.21si conferma al comando davanti Schrotter. Anche Corsi accede alla Top4 con l’ultimo tempo.è 12° al momento. 16.20 Si abbassano i riferimenti nei primi tratti del tracciato. Corsi eall’attacco! 16.19 Thomas Luthi è il primo a registrare un crono, ma viene subito beffato dai rivali.passa al comando! 16.17 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. I centauri affrontano il primo tratto ...

OA_Sport : LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: tra pochi minuti le qualifiche! Bezzecchi insegue la Q2 - SSportNetwork : #SaturdayFever #Moto2 #Portimao Delusione #Arbolino, che resta fuori dal #Q2, raggiunto invece da #Ogura! Domani pe… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Moto2 #Portimao E' #Gardner il più veloce delle #FP3. Quarto tempo per #Marini, settimo #Bastianini… - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: FP3 e qualifiche, Bastianini e Marini in corsa per il Mondiale - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo DIRETTA: FP3 e qualifiche Bastianini e Marini in corsa per il Mondiale - #Moto2… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2 LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: Bezzecchi virtualmente nella Q2 insieme a Bulega OA Sport GP del Portogallo, LIVE Libere 4 e Qualifiche

05:24 Escluso dal Q2 è anche Joan Mir, che ha chiuso le FP3 in 15esima posizione. Il campione in carica affronta il weekend di Portimao con maggiore tranquillità ma non si può certo ritenere soddisfat ...

Diretta MotoGp/ Gp Portogallo qualifiche live streaming: Morbidelli e Crutchlow in Q2

Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live Gp Portogallo 2020 Portimao oggi, sabato 21 novembre: orario, cronaca, tempi e classifica delle sessioni.

05:24 Escluso dal Q2 è anche Joan Mir, che ha chiuso le FP3 in 15esima posizione. Il campione in carica affronta il weekend di Portimao con maggiore tranquillità ma non si può certo ritenere soddisfat ...Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live Gp Portogallo 2020 Portimao oggi, sabato 21 novembre: orario, cronaca, tempi e classifica delle sessioni.