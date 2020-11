LIVE Djokovic-Thiem 5-7 5-4 | ATP Finals DIRETTA | si continua sul filo del rasoio

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Inizia alla grande questo turno di battuta delicatocon il servizio a uscire. GAME, 5-4! Tiene il servizio a zero il numero 1 al mondo. 40-0prende l’avversario in contropiede con il dritto. 30-0 Seconda molto profonda del serbo,non trova il giusto manico per rispondere. 15-0 Prima potente e centrale di. GAME, 4-4! MERAVIGLIOSO ROVESCIO LUNGOLINEA DI! DA VEDERE E RIVEDERE A-40 Ace centrale del numero 3 al mondo, terzo del game. 40-40 Fuori di un niente la risposta disul servizio esterno dell’austriaco. 30-40 Prova il servizio e dritto, ma manda il dritto in corridoio. Prima palla break ...