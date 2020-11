Juventus-Cagliari, novità dalla rifinitura di questa mattina (Di sabato 21 novembre 2020) novità di Andrea Pirlo in vista della gara di questa sera tra Juventus e Cagliari, in programma all’Allianz Stadium alle 20:45. Il tecnico bresciano ha diramato poche ore fa la lista dei convocati per questa sera, sorprendendo già per la chiamata di un giovane dell’U23 alla prima convocazione assoluta in prima squadra. Le sorprese però non sarebbero finito e dopo la rifinitura di questa mattina ci sarebbe anche una novità tra i titolari. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Juventus, l'importanza del fattore Stadium: il peso dello stadio vuoto Dejan Kulusevski, attaccante della ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020)di Andrea Pirlo in vista della gara disera tra, in programma all’Allianz Stadium alle 20:45. Il tecnico bresciano ha diramato poche ore fa la lista dei convocati persera, sorprendendo già per la chiamata di un giovane dell’U23 alla prima convocazione assoluta in prima squadra. Le sorprese però non sarebbero finito e dopo ladici sarebbe anche unatra i titolari. LEGGI ANCHE: Calciomercato,Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:, l'importanza del fattore Stadium: il peso dello stadio vuoto Dejan Kulusevski, attaccante della ...

