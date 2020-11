Isoardi e Todaro | è il momento Prima della finalissima gira una voce Alla luce del sole a Ballando con le stelle?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Elisa, staseradi Bndo con le, dovrebbe a breve iniziare un nuovo programma. Titolo: Check-up, dovrebbe andare in onda ogni sabato mattina su Rai 1. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale Oggi, la conduttrice potrebbe fare i conti con uno stop. Un'indiscrezione, per adesso. Nulla di più. E non si conoscono ancora i reali motivi. Lanon smentisce e non conferma, ma la spifferata lascia tutti senza fiato in viale Mazzini. Sicuramente lastasera sarà una delle protagoniste di Bndo con Raimondo. I fancoppia, che potrebbe nascondere un flirt, sperano nel bacio. Magari in diretta e non dietro le ...