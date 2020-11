I due matrimoni di Loredana Bertè, a Verissimo la verità sulla fine con Bjorn Borg (Di sabato 21 novembre 2020) Due matrimoni nella vita di Loredana Bertè ma è Bjorn Borg l’amore della sua vita, lo sanno tutti e a Verissimo oggi Loredana ha raccontato la verità, i retroscena, il perché è finita con tanto dolore. Il primo matrimonio è finito dopo il secondo giorno perché ha saputo che era miliardario e invece aveva sempre pagato tutto lei. Poi è arrivato Bjorn Borg, era sicura che sarebbe stato il padre dei suoi figli ma dopo 4 anni di matrimonio e 2 di fidanzamento la madre di lui disse che non potevano avere figli perché i nipoti dovevano avere solo sangue svedese. “Poi anche lui non si è comportato bene nei miei confronti, mai una mano addosso ma di violenza psicologica me ne ha fatta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 novembre 2020) Duenella vita dima èl’amore della sua vita, lo sanno tutti e aoggiha raccontato la, i retroscena, il perché è finita con tanto dolore. Il primoo è finito dopo il secondo giorno perché ha saputo che era miliardario e invece aveva sempre pagato tutto lei. Poi è arrivato, era sicura che sarebbe stato il padre dei suoi figli ma dopo 4 anni dio e 2 di fidanzamento la madre di lui disse che non potevano avere figli perché i nipoti dovevano avere solo sangue svedese. “Poi anche lui non si è comportato bene nei miei confronti, mai una mano addosso ma di violenza psicologica me ne ha fatta ...

